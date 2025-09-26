Diabete, Lorefice(M5S): “Gela senza servizi e dispositivi, governo intervenga”

“Ho depositato un’interrogazione al Ministro della Salute per denunciare la grave emergenza che colpisce i pazienti diabetici di Gela. L’ASP di Caltanissetta ha sospeso le prenotazioni per le visite diabetologiche e avrebbe esaurito i fondi per i dispositivi di autocontrollo della glicemia, costringendo anziani, bambini e caregiver a spostamenti insostenibili e a strumenti inadeguati. Una situazione inaccettabile che compromette il diritto alla salute e viola i livelli essenziali di assistenza, che lo Stato è tenuto a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Ho chiesto al Governo di intervenire con urgenza per ripristinare i servizi e i dispositivi a Gela, rafforzare il monitoraggio del Piano Nazionale per la Malattia Diabetica e concordare con la Regione Siciliana un piano straordinario per tutelare i pazienti più fragili. Il diritto alla salute non può dipendere dalla residenza ed è il Governo a dover garantire equità e uniformità nell’accesso all’assistenza sanitaria”.
Lo ha dichiarato in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.
