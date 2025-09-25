Da domenica 28 settembre riparte la Ztl a Macchitella

A Gela l’Assessore alla Polizia Municipale e Viabilità, Simone Morgana, informa la cittadinanza che a partire da domenica 28 settembre 2025 entrerà in vigore la Zona a Traffico Limitato (ZTL) in viale Cortemaggiore nel quartiere Macchitella, così come disciplinata dalla delibera di Giunta n. 25 del 22 febbraio 2024.

La ZTL sarà attiva nelle giornate di domenica e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 14:00

Durante tali fasce orarie sarà vietato l’accesso ai veicoli non autorizzati nelle aree interessate, al fine di garantire una migliore vivibilità degli spazi pubblici, la sicurezza dei pedoni e la tutela dell’ambiente urbano.

Si invitano i cittadini a collaborare e a rispettare le nuove disposizioni, che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e la fruizione del centro cittadino.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di accesso e sui permessi, è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Gela o rivolgersi agli uffici della Polizia Municipale.