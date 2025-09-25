Commemorazione Terranova-Mancuso, Giambona: “Loro sacrificio guida nostro impegno quotidiano”

“A quarantasei anni da quel vile agguato mafioso, ricordiamo con profonda commozione e gratitudine due servitori dello Stato che hanno pagato con la vita la loro dedizione alla giustizia e alla nostra terra. Il loro sacrificio guida il nostro impegno quotidiano”. Così il vicepresidente del gruppo PD all’Assemblea Regionale Siciliana, Mario Giambona, in occasione del 46esimo anniversario dell’agguato in cui persero la vita il giudice Cesare Terranova e il maresciallo Lenin Mancuso.

“Cesare Terranova fu tra i primi magistrati a comprendere e denunciare il potere criminale e politico della mafia – aggiunge Giambona -. Al suo fianco, Lenin Mancuso, esempio di dedizione e coraggio, consapevole del rischio ma mai indietreggiato di fronte al dovere. Ricordarli non è solo un atto di memoria, ma un imperativo morale – conclude -. L’eredità di uomini come Terranova e Mancuso ci ricorda che non può esserci progresso né giustizia senza una lotta ferma e quotidiana alla criminalità organizzata”.