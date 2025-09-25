Carabinieri, il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco in visita alle Stazioni di Resuttano e di Santa Caterina Villarmosa

Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alle Stazioni di Resuttano e di Santa Caterina Villarmosa. Accolto dai rispettivi Comandanti, il Generale ha incontrato i Carabinieri, evidenziando il valore della costante presenza accanto ai cittadini e l’impegno quotidiano dell’Arma nel garantire la sicurezza delle comunità e la tutela del territorio.

Il Generale ha esortato tutto il personale affinché prosegua il lavoro con dedizione e serenità, sottolineando quanto sia fondamentale un’azione continua, capillare e incisiva sul territorio per rispondere alle esigenze di sicurezza della collettività. Nella circostanza, ha raccomandato di potenziare al massimo i servizi di prossimità, considerati strumenti essenziali per intercettare e prevenire in modo efficace anche le dinamiche criminali più complesse, rafforzando al contempo il rapporto di fiducia con i cittadini.

Il Comandante della Legione ha più volte posto l’accento sulla centralità del cittadino e sul valore della vicinanza alla popolazione, cifra distintiva dell’Arma, evidenziando come questo principio si concretizzi nell’ascolto attento e nella costante presenza che i Carabinieri garantiscono nello svolgimento delle loro funzioni

Infine, il Generale ha voluto soffermarsi sui principi etici e sullo spirito che devono animare ogni attività di servizio, richiamando i valori fondanti dell’Arma: fedeltà, professionalità, disciplina e senso di giustizia. Ha ribadito come ciascun Carabiniere debba orientare il proprio operato secondo questi valori, mettendosi al servizio della comunità per garantire legalità, sicurezza e serenità nel territorio.