Campofranco. In occasione del primo giorno di scuola inaugurato il nuovo scuolabus comunale

CAMPOFRANCO. In occasione del primo giorno di scuola, è stato inaugurato il nuovo scuolabus del Comune di Campofranco, alla presenza del Sindaco Rosario Nuara, dell’Assessore all’Istruzione Enrico Lipari, dell’Assessore alle Politiche Sociali Alba Provenzano, del Presidente del Consiglio Rocco Corsaro e dell’On. Nuccio Di Paola, promotore dell’emendamento alla legge finanziaria regionale 2024 che ha permesso l’ottenimento del contributo regionale.

Il mezzo, benedetto dal viceparroco Padre Arcangelo, sostituirà lo scuolabus comunale che per oltre 25 anni ha garantito il servizio ma che ormai richiedeva continue manutenzioni.

Grazie a un contributo regionale di 68.600 euro e a 18.691 euro di fondi comunali, è stato possibile acquistare un nuovo scuolabus da 31 posti per alunni, più autista e accompagnatore, dotato di pedana elettroidraulica per bambini con disabilità, cinture di sicurezza, climatizzazione, sistema di aiuto al parcheggio e motore Euro 6 a basse emissioni.

Un ringraziamento particolare va al Dott. Lino Alessi, responsabile dell’area amministrativa, che ha seguito e completato l’iter amministrativo, e un augurio speciale allo storico dipendente Peppe Costanzo, che potrà da oggi guidare un nuovo e moderno mezzo per accompagnare i nostri alunni in tutta sicurezza. Un investimento importante che garantisce ai bambini di Campofranco un trasporto più sicuro, moderno e inclusivo, confermando l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la scuola e le famiglie.