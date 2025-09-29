Campofranco. Il 30 settembre appuntamento d’eccezione con il programma “Buongiorno Regione” su Rai 3

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale ha reso noto che domani, 30 settembre alle ore 7:30, nel programma “Buongiorno Regione” in onda su RAI 3, si parlerà del tema dello spopolamento con un collegamento in diretta da Campofranco dalla Fontana della Rinascita.

Inoltre, al TGR Sicilia delle ore 14:30 e delle ore 19:30, verrà trasmesso un servizio registrato questa mattina nel Comune di Campofranco, che metterà in luce la realtà del territorio e le azioni intraprese dall’Amministrazione e dalla comunità per affrontare le sfide legate al futuro dei paesi del Vallone.

Il sindaco Rosario Nuara ha invitato tutti i cittadini a seguire con attenzione questi appuntamenti televisivi, che rappresentano un’importante occasione di visibilità per Campofranco e per l’intero territorio del Vallone.