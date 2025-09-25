Campofranco. Conferito dall’amministrazione comunale l’incarico di assistente sociale

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale di Campofranco comunica con soddisfazione il conferimento dell’incarico di Assistente Sociale alla dott.ssa Daniela Gallo Cassarino, che affiancherà l’Ente con un contratto a tempo determinato a partita Iva.

Si tratta di un passo fondamentale per la comunità: dal gennaio 2023, infatti, il Comune era rimasto privo di questa figura professionale a causa della prematura e dolorosa scomparsa della dott.ssa Gioacchina Mattina, che per anni aveva svolto il suo lavoro con dedizione e professionalità.

La mancanza di un assistente sociale ha rappresentato un vuoto significativo in un settore tanto delicato quanto necessario per la tutela dei cittadini, in particolare dei soggetti più fragili. Grazie all’impegno e alla determinazione dell’Assessore ai Servizi Sociali Alba Provenzano, si è riusciti a restituire al Comune una figura indispensabile, capace di garantire supporto tecnico e umano in tutti i procedimenti e nelle situazioni di maggiore bisogno.

“È un risultato importante – dichiara l’Assessore Provenzano – perché segna il ritorno di un punto di riferimento essenziale per le famiglie e per le persone in difficoltà. Pur trattandosi di un incarico a tempo determinato, il nostro obiettivo era colmare una lacuna che non poteva più essere trascurata. Continueremo a lavorare per rendere sempre più solido ed efficace il sistema dei servizi sociali nel nostro territorio.”

Con questa scelta, l’Amministrazione conferma la propria attenzione verso i bisogni reali della cittadinanza, rafforzando la rete dei servizi e riaffermando la centralità della persona e della comunità.