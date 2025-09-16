Caltanissetta. Rubinetti a secco in 11 Comuni, il Codacons: “Intervenga il governo nazionale, cittadini da risarcire”

Il Codacons denuncia con forza la drammatica emergenza che sta colpendo Caltanissetta e ben 11 comuni della provincia, lasciati senza acqua o con pesanti riduzioni nella distribuzione. Una condizione intollerabile in un Paese civile nel 2025: negare l’acqua ai cittadini significa privarli di un diritto primario e inalienabile, riducendo la Sicilia a condizioni da terzo mondo.

“Siamo di fronte a fatti gravissimi – dichiara il Codacons – perché non garantire l’acqua, in piena estate e con scuole e attività lavorative in corso, significa esporre famiglie, anziani, bambini e imprese a disagi enormi e a rischi per la salute. Non si tratta solo di problemi tecnici, ma di una palese violazione del diritto alla vita e alla dignità delle persone”.

Il Codacons chiede che il Governo nazionale intervenga immediatamente, affiancando Regione e gestori per garantire soluzioni concrete e rapide. Non è accettabile che i cittadini paghino bollette salate e poi restino senza acqua.

“Pretendiamo inoltre – prosegue l’associazione – che vengano predisposti risarcimenti immediati per i danni subiti dalle famiglie e dalle attività produttive, costrette a convivere con turnazioni e interruzioni che compromettono la vita quotidiana e l’economia locale”.

Il Codacons annuncia di aver attivato i propri uffici legali per valutare tutte le iniziative possibili a tutela della popolazione, comprese azioni risarcitorie collettive.

