Caltanissetta rafforza la Protezione Civile con la Croce Rossa Italiana, Aiello: “Importante risultato per la città”

Grazie al percorso amministrativo avviato con la Direttiva Assessoriale prot. n. 0125543 del 05/11/2024, avente ad oggetto la stipula di una convenzione tra il Comune di Caltanissetta e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, si è concretizzato un passo fondamentale per il rafforzamento della Protezione Civile comunale.



La stipula della convenzione sancisce l’ingresso ufficiale della Croce Rossa Italiana all’interno del Presidio Operativo Comunale di Protezione Civile, riconoscendo anche formalmente il valore di una realtà che di fatto da sempre rappresenta un pilastro nel sostegno alla popolazione, sia nelle emergenze che nelle attività di prevenzione. L’edificio ex O.M.N.I. diventerà inoltre sede di importanti attività di protezione civile, rafforzando la capacità operativa e logistica del Comune.

“Prendo atto con soddisfazione che l’impegno da me precedentemente profuso nella qualità di Assessore alla Protezione Civile inizia a produrre benefici concreti per la comunità nissena– dichiara l’Avv. Oscar Aiello –. Si tratta di un risultato che valorizza il ruolo della Croce Rossa e di tutte le organizzazioni di volontariato che con dedizione operano quotidianamente per la sicurezza e la tutela dei cittadini”.

Un sentito ringraziamento va all’Ing. Giuseppe Tomasella e al Dott. Giuseppe Bologna della Direzione II del Comune di Caltanissetta, per il supporto tecnico-amministrativo che ha reso possibile il raggiungimento di questo traguardo, e alla Presidente della Croce Rossa di Caltanissetta, Sonia Bognanni, per aver ricordato l’avvio dell’iter amministrativo oggi portato a compimento.

Con questo accordo, Caltanissetta rafforza il proprio sistema di protezione civile, mettendo al centro collaborazione, prevenzione ed efficienza, a beneficio dell’intera comunità.

