Caltanissetta, Partito Democratico: il 4 ottobre assemblea pubblica sul rilancio delle aree interne

Il segretario provinciale del PD attraverso una nota comunica che il prossimo 4 ottobre il Partito Democratico della provincia di Caltanissetta terrà un’assemblea pubblica per presentare un’importante proposta di legge di rilancio delle aree interne del Paese. Poche settimane fa il Governo ha dichiarato in un documento ufficiale che i comuni e le realtà del paese in fase di spopolamento non possono cambiare la loro condizione e vanno semplicemente accompagnati nel loro declino. Il Partito Democratico non crede a questa narrazione, è convinto che non esistano zone del paese marginali e vuole lavorare per ricomporre i divari territoriali, tra nord e sud come anche tra grandi aree urbane e piccoli centri. Ciò vale soprattutto nella nostra provincia, segnata da un crescente spopolamento oltre che da una progressiva perdita di servizi e di capacità produttiva. “Anche qui vogliamo invertire la rotta, si legge nella nota, partendo dall’Assemblea di giorno 4 ottobre che sarà un’importante occasione per un confronto reale ed aperto con tutti gli attori del territorio.” Interverranno ed avranno modo di condividere idee e proposte, infatti, tantissime realtà: dalle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei commercianti e degli artigiani ai sindacati, passando per le associazioni che si occupano di tutela della salute e di difesa del nostro patrimonio culturale. All’esito di questo momento di ascolto e di dialogo il Partito Democratico di Caltanissetta lavorerà ad un Patto per il lavoro, i diritti e lo sviluppo da proporre in tutte le sedi istituzionali. L’incontro del 4 ottobre si svolgerà presso la Biblioteca Scarabelli a partire dalle ore 10:30 e vedrà anche la partecipazione dei deputati Giovanna Iacono, Peppe Provenzano e Marco Sarracino.