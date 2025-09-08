Caltanissetta. Mobilità volontaria esterna, convocazione per il colloquio per dirigente tecnico

Il candidato ammesso dovrà presentarsi giorno 23/09/2025 alle ore 11.00.

Il Comune di Caltanissetta comunica la data per lo svolgimento del colloquio del candidato ammesso alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di dirigente tecnico ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. N° 165/01 e ss. mm. ii. Il candidato convocato dovrà presentarsi giorno 23/09/2025 alle ore 11.00, presso la Direzione Risorse Umane, sita all’ultimo piano del Palazzo Municipale del Comune di Caltanissetta, in C.so Umberto I n. 134. Il candidato ammesso dovrà presentarsi a sostenere il colloquio, obbligatoriamente e a pena di esclusione, munito di un documento di identità personale in corso di validità.La mancata presentazione del candidato alla prova equivale a rinuncia alla partecipazione, qualunque sia la causa dell’assenza.

La comunicazione, che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati, è pubblicata sul portale INPA e sul sito istituzionale del Comune di Caltanissetta all’indirizzo www.comune.caltanissetta.it – nella Home-page e nella sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione – Bandi di concorso.