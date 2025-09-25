Caltanissetta. La cooperativa Etnos vince la prima edizione del Premio Innovazione Sociale con il progetto pilota “Case in Rete!”

È di Caltanissetta la vincitrice del primo premio della categoria 1 da 90mila euro della prima edizione del Premio Innovazione Sociale, promosso da Fondazione Cdp (l’ente non profit nato su impulso di Cassa Depositi e Prestiti) in collaborazione con Intesa Sanpaolo per il Sociale. Ad aggiudicarselo, con il progetto pilota “Case in Rete!”, la cooperativa sociale Etnos, presieduta da Fabio Ruvolo. L’iniziativa rappresenta un modello innovativo di integrazione e sostegno abitativo per le fasce più fragili della popolazione, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone in difficoltà. Il riconoscimento è stato conferito il 24 settembre 2025 a Roma, nella storica sede di Cassa Depositi e Prestiti, nel corso di un evento che ha visto la partecipazione delle principali istituzioni promotrici e di numerosi operatori del Terzo Settore.

La premiazione è stata introdotta dagli interventi di Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti e di Fondazione Cdp, Francesca Sofia, Direttore Generale di Fondazione Cdp, e Andrea Forghieri, Executive Director di Intesa Sanpaolo per il Sociale. Il Premio Innovazione Sociale, alla sua prima edizione, nasce per sostenere le migliori idee di cooperative, enti e imprese sociali italiane. Con un fondo complessivo di oltre mezzo milione di euro, il premio fornisce non solo risorse economiche (fino a 90.000 euro per ogni progetto vincitore), ma anche strumenti e supporto concreti per far crescere le iniziative ad alto impatto sociale. “Questo riconoscimento rappresenta un importante stimolo per continuare a innovare i nostri servizi e rispondere in maniera concreta ai bisogni delle persone più vulnerabili”, ha dichiarato Fabio Ruvolo, presidente della cooperativa sociale Etnos. “Desidero rivolgere un grazie speciale alla Fondazione con il Sud, che per prima ha creduto nel progetto selezionandolo come beneficiario del contributo nel bando ‘Welfare e Tecnologie’. Un sentito ringraziamento va anche alla famiglia Manenti e alla Ct Consulting, partner tecnologico indispensabile per la gestione del progetto. Con ‘Case in Rete!’ vogliamo costruire percorsi di autonomia e inclusione, creando una rete di opportunità per chi spesso rischia di essere lasciato indietro”. Il progetto premiato, “Case in Rete!”, intende rafforzare il sistema di accoglienza e accompagnamento per soggetti in condizioni di marginalità, favorendo l’inserimento abitativo, lavorativo e sociale attraverso un approccio integrato e partecipativo. Con questo riconoscimento, la Cooperativa Sociale Etnos conferma il proprio ruolo di punto di riferimento nell’innovazione sociale in Sicilia e in Italia, contribuendo a sviluppare modelli replicabili di solidarietà e coesione comunitaria.