Caltanissetta, la consigliera Mosca: “La collega Petitto eviti esternazioni poco costruttive”





Attraverso una nota la consigliera del comune di Caltanissetta, Giusy Mosca, interviene in merito alle parole “della collega di minoranza Petitto a proposito di ciò che scrive sul contenuto dell’articolo nel quale l’onorevole Mancuso ha semplicemente anticipato la notizia della variazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche”. La consigliera Mosca scrive nella nota che “il deputato è stato attaccato solo per questo dalla candidata a sindaco, che dopo aver perso le elezioni a giugno 2024 riveste oggi il ruolo di consigliera e dimentica che un onorevole contribuisce e conosce bene quali sono i progetti degli uomini che fanno parte del suo gruppo così come quelli dei consiglieri comunali e provinciali.”

La consigliera Mosca prosegue affermando che “l’ottimo lavoro che sta svolgendo il presidente del consiglio provinciale al Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, Walter Tesauro, affinché gli obiettivi prefissati da anni divengano realtà, ha stimolato la loquacità nel video divulgato, appunto, dalla consigliera Petitto, la quale per posizione presa, perché non sa cosa altro dire, e annientata da una realtà che è sotto gli occhi di tutti, spara a salve e cerca di sporcare e di rovinare il momento di gioia per il risultato ottenuto tanto atteso, che invece va offerto a una provincia in ginocchio che per anni non è stata considerata, ma è rimasta ad attendere interventi urgenti che finalmente oggi vede realizzare.”

“Non mi meraviglia – prosegue ancora la consigliera Mosca – leggere i commenti positivi di alcuni nisseni di opposizione al video della consigliera perché è chiaro a tutti che è differente il pensiero tra persone di colore politico diverso, quindi tra minoranza e maggioranza il pensiero politico cambia. Non è normale – continua – che chi riveste un ruolo istituzionale invece di trasmettere positività con un progetto per il quale ha contribuito, propaghi con una cascata di parole negatività e polemica che comunque non scalfisce più di tanto questa amministrazione che oggi lavora per il bene collettivo e per il bene dell’intera città con la politica del fare e non del dire.”

La consigliera mosca nella nota scrive ancora che “la minoranza, che ha un ruolo importante perché rappresenta una parte della città, dovrebbe per il bene collettivo essere più costruttivo. I cittadini nisseni vedono e si ricredono, i nostri concittadini che dicono che questa amministrazione sta lavorando e lo sta facendo meglio di altre.”

Mosca sottolinea come non “non ci sia nulla di personale perché stimo la collega Annalisa Petitto come avvocato e come consigliera, ma capisco dalle sue parole che è pesante prendere atto che questa amministrazione sta funzionando. Quindi, si legge al termine della nota, la conclusione è una ed è chiara a tutti, vuole solo sminuire il lavoro svolto da un’Amministrazione comunale e provinciale presente in città che in sintonia con il governo regionale, sempre in ascolto alle esigenze del nostro territorio, accoglie e contribuisce economicamente al raggiungimento di obiettivi comuni. Può essere che non è stata digerita la sconfitta? Ma è già passato più di un anno – conclude la consigliera Mosca -, non mi aspetto di sentire elogi dalla consigliera perché cambierebbe il ruolo di opposizione che oggi riveste; ma potrebbe prendere atto che questa è un’Amministrazione seria ed evitare di attaccare e denigrare e offendere, perché non è gradito non solo da una parte, ma da tutti i nisseni a prescindere dal colore politico. Per questo suggerirei di evitare per garbo istituzionale esternazioni poco costruttive.”