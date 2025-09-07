Caltanissetta. Il Sostituto Commissario Raimondo Di Fazio lascia il servizio attivo in Polizia: il ringraziamento del Questore

Lo scorso primo settembre, dopo trentanove anni di carriera, ha cessato il servizio attivo nella Polizia di Stato il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Raimondo Di Fazio. In servizio in Polizia dal 1986, il Sostituto Commissario ha iniziato la sua carriera al Reparto Mobile di Catania. Gran parte della sua attività in Polizia, ventisette anni, Di Fazio l’ha trascorsa alla Polizia Stradale, prima alla Sezione di Enna e dal 1989 a quella di Caltanissetta, dove si è occupato di infortunistica stradale e polizia giudiziaria. Nel 2016 dalla specialità della Polizia di Stato è stato trasferito all’Ufficio Personale della Questura di Caltanissetta, quale responsabile dell’Ufficio disciplina e concorsi. Il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello ha rivolto al Sostituto Commissario Di Fazio un affettuoso ringraziamento per l’infaticabile impegno profuso, con indiscusse qualità umane e professionali, in questi lunghi anni di servizio.