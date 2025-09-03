Caltanissetta, il Partito Democratico ricorda Nicola Boccadutri: incontro pubblico a Palazzo Moncada

Oggi pomeriggio, alle ore 17:30, il Partito Democratico svolgerà un incontro pubblico in ricordo di Nicola Boccadutri, storico dirigente politico e sindacale della sinistra nissena.

Nicola Boccadutri ci ha lasciato un anno fa; il suo impegno, i suoi valori e la memoria della sua attività continuano a vivere quotidianamente nel ricordo di tanti amici e compagni che l’hanno conosciuto.

L’incontro si terrà presso la Sala degli Oratori di Palazzo Moncada.

Interverranno Giancarlo La Rocca, Renzo Bufalino, Carlo Vagginelli, Rosanna Moncada, Salvatore Pelonero e Giovanna Boccadutri.

Verranno inoltre letti e trasmessi i ricordi di Fiorella Falci, Giuseppe Dolce e Marina Castiglione.

Concluderà l’incontro l’on. Peppe Provenzano.