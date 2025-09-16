Caltanissetta. Il 22 settembre il convegno “Insieme prendiamoci cura della nostra Sicilia”

Un evento di notevole rilevanza politica per la Sicilia e Caltanissetta: la presentazione del Disegno Di Legge sulla Sussidiarietà Circolare, che vedrà uniti Istituzioni politiche e attori sociali per prendersi cura insieme della nostra isola.

L’evento prende le mosse dalla stesura della proposta di legge scritta dal Prof. Ferdinando Rovello, per conto del “Centro Territoriale Giorgio La Pira di Caltanissetta, espressione locale del partito nazionale “Insieme Lavoro e Famiglia – Solidarietà e Pace”. Attraverso questa azione legislativa il Centro “Giorgio La Pira” intende concretizzare uno degli aspetti principali di Insieme: dare ai cittadini gli strumenti per esercitare direttamente la propria sovranità per dare risposte ai bisogni dei propri territori. Infatti, la proposta di legge, nelle sue articolazioni, si basa sulla: corresponsabilità, cooperazione e coprogettazione di piani di intervento territoriali tra i rappresentanti dell’Amministrazione locale, del Terzo Settore e delle Imprese, riuniti in ogni Ente Locale in un “Gruppo di coordinamento della sussidiarietà circolare”. Perché questa legge, una volta approvata, venga attuata con risultati positivi, dipende anche dal fatto che la Regione promuova, come previsto, Corsi di formazione per diffondere la cultura della collaborazione civica.

Per la presentazione della Proposta di Legge, secondo lo stile di Insieme, sono stati coinvolti i deputati regionali di diversi partiti tra cui l’on. Rosellina Marchetta (UDC), l’on. Nuccio Di Paola (5 Stelle), l’on. Valentina Chinnici (PD), l’on. Michele Mancuso (F.I.).

I relatori al Convegno “Insieme prendiamoci cura della nostra Sicilia” sono: il prof. Stefano Zamagni (Emerito Presidente della Pontificia Opera della Scienza), Don Alessandro Rovello (Docente di teologia morale), il prof. Ferdinando Rovello (Componente della segreteria nazionale di Insieme), la prof.ssa Fiorella Falci (Presidente del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale).

Sono invitati al Convegno, che si terrà a Caltanissetta, alle ore 16:45 presso la Sala degli Oratori del Palazzo Moncada, i Deputati regionali che hanno già condiviso la Proposta di Legge, l’Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro On. Nuccia Albano – delegata dal Presidente della Regione a essere presente ai lavori -, il Sindaco e Presidente del Consorzio comunale di Caltanissetta Walter Tesauro, rappresentanti dell’ANCI Sicilia, i rappresentanti regionali e nisseni delle Confederazioni, il responsabile regionale e nisseno del Terzo Settore, i responsabili locali dei partiti politici, oltre alle cittadine e ai cittadini che vorranno partecipare. L’invito è rivolto particolarmente ai giovani, che potranno servirsi di quella che speriamo diventi la Legge sulla Sussidiarietà Circolare, per progettare il loro presente/futuro nella propria terra d’origine.