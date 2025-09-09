Caltanissetta. Fascicolo sanitario elettronico: il 10 settembre al CEFPAS al via il corso per 400 formatori del Servizio Sanitario Regionale

Cominceranno domani 10 settembre al CEFPAS le attività formative relative al Fascicolo Sanitario Elettronico FSE 2.0 rivolte a 400 dipendenti del Servizio Sanitario Regionale come previsto dal D.A. n. 582 del 21 maggio 2025. Le attività formative saranno suddivise in tre giornate da 8 ore ciascuna presso la sede del CEFPAS a Caltanissetta. I destinatari saranno in totale 400 e saranno divisi in due gruppi: del primo faranno parte 200 partecipanti segnalati dall’ASP di Trapani, dall’ASP di Ragusa, dall’ASP di Enna, dall’ASP di Catania, dall’A.O. Cannizzaro di Catania, dall’ARNAS Garibaldi di Catania, dall’ARNAS Civico/Di Cristina di Palermo, dall’A.O. Villa Sofia/Cervello di Palermo, dall’A.O. Papardo di Messina e dall’IRCCS Bonino Pulejo di Messina; nel secondo gruppo rientrano gli altri 200, segnalati dall’ASP di Palermo, dall’ASP di Messina, dall’ASP di Caltanissetta, dall’ASP di Siracusa, dall’ASP di Agrigento, dagli AOU Policlinico di Catania, Messina e Palermo. I partecipanti del primo gruppo seguiranno il corso nei giorni 10, 16 e 23 settembre, i partecipanti del secondo gruppo frequenteranno le attività formative nei giorni 11,17 e 24 settembre.