Caltanissetta. Club Amici dell’Ondulato, dal 12 al 14 settembre la Mostra Ornitologica Specialistica C.A.D.O. 2025

Il Club Amici Dell’Ondulato si prepara per la Specialistica 2025 e annuncia l’organizzazione del Campionato Mondiale WBO 2026

Il Club Amici dell’Ondulato è lieto di annunciare l’imminente Mostra Ornitologica Specialistica C.A.D.O. 2025, che si terrà dal 12 al 14 settembre 2025. si conferma un evento di riferimento a livello europeo. Il Club Amici dell’Ondulato (CADO) celebra la 33ª edizione con un risultato eccezionale: la partecipazione record di oltre 800 soggetti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Questo traguardo consolida la sua posizione come la seconda mostra più importante d’Europa dedicata all’ondulato.

Il convoglio messo a disposizione dal club, partiranno dal Sud da Caltanissetta e saliranno verso Reggio Emilia, passando per Puglia, Campania e Lazio. Dal nord, invece, i convogli del Nord partiranno dal Piemonte e dalla Lombardia.

Inoltre, il Club è fiero di annunciare che nel 2026 organizzerà, in collaborazione con la SOR e sotto l’egida di FOI e WBO, il Campionato Mondiale di specializzazione dell’ ondulato di colore e forma e posizione. L’evento, che premierà sia i colori che la forma e la posizione, si terrà dal 12 al 14 giugno 2026. Un appuntamento di tale portata ha richiesto una pianificazione lunga e meticolosa, a partire dalla scelta della data, frutto di un’attenta mediazione con la WBO.

Una delle novità più attese è che la storica manifestazione Colorado si svolgerà all’interno del Mondiale di Specializzazione. Questo permetterà agli allevatori di ondulati di colore di partecipare a due importanti eventi contemporaneamente.

Categorie e novità per gli allevatori

Le categorie del prossimo Campionato Mondiale ricalcheranno quelle della mostra del Club di quest’anno. L’obiettivo è preparare gli allevatori e gli espositori, dando loro la possibilità di organizzarsi al meglio già a partire dal periodo di riproduzione del 2025. Il Club e la Commissione Tecnica Nazionale FOI Ondulati e Altri Psittaciformi hanno lavorato per elaborare categorie che rispondessero il più possibile alle esigenze degli allevatori, offrendo un ventaglio di possibilità espositive senza precedenti.

Avremo categorie per singoli maschi e femmine (separati per adulti e novelli), i classici stamm e le coppie. La novità principale riguarda le doppie-coppie, dove due coppie dello stesso colore e tipo gareggeranno in squadra, superando la difficoltà di trovare quattro soggetti dello stesso sesso e molto simili tra loro.

Giudizio e cartellini rielaborati

Il giudizio si svolgerà con la modalità a confronto. I Giudici indicheranno i primi tre classificati di ciascuna categoria, che passeranno alla fase successiva. I primi classificati di ogni categoria, raggruppati in Sezioni, verranno esaminati nuovamente per decretare i Campioni di Sezione, e tra questi verrà scelto il Best.

Un’ulteriore novità riguarda i cartellini di giudizio, rielaborati per fornire il maggior numero di informazioni possibili agli allevatori. Sui cartellini sarà presente la voce “Optimus”, con la quale i giudici segnaleranno i soggetti particolarmente meritevoli, indipendentemente dal piazzamento ottenuto. Anche questa rielaborazione è frutto del lavoro congiunto tra CADO e CTN FOI.

“Questa attività del Club e SOR è frutto di un lavoro incessante e di una stretta collaborazione, in particolare quella con la CTN Ondulati e Altri Psittaciformi con la quale abbiamo elaborato le categorie di giudizio e il nuovo standard,” ha dichiarato Michael Gabriel Miccichè originario di Caltanissetta, Presidente del Club. “L’aumento costante dei nostri soci, l’incremento di partecipazione straniera e il successo delle nostre mostre specialistiche sul territorio dimostrano che la passione per l’ondulato è in forte crescita. Il Campionato Mondiale WBO 2026 non sarà solo una competizione, ma un evento di grande importanza a livello internazionale che rafforzerà la nostra comunità e diffonderà ulteriormente la nostra passione.”

Il Club Amici dell’Ondulato è un’associazione dedicata alla promozione e alla tutela della razza del pappagallino ondulato, impegnata a fornire agli allevatori gli strumenti necessari per migliorare le loro pratiche e preservare lo standard della razza.