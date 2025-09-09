Caltanissetta. Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria incontrano il Questore Agnello

Questa mattina 20 Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria, frequentatori del 185° corso di formazione, accompagnati dai tutor e dal Commissario Francesco Vizzini, hanno fatto visita in Questura a completamento della loro formazione disposta dal Provveditorato Regionale della Sicilia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Gli allievi agenti hanno incontrato il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello nella sala Emanuela Loi. Successivamente il Commissario Capo della Polizia di Stato dr Enzo Rosa, dirigente dell’UPGSP, ha illustrato loro l’attività di controllo del territorio svolta dalle volanti e quella di coordinamento svolta dalla Sala COT. Gli allievi, nel corso della visita negli uffici della Polizia di Stato, hanno mostrato grande interesse e partecipazione sui temi trattati. Ai nuovi agenti della Polizia Penitenziaria che nei prossimi giorni, a completamento del corso, verranno assegnati alle Case Circondariali della Penisola, il Questore Agnello ha fatto i migliori auguri di buon lavoro.