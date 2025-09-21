Butera. Rocco La Placa è il nuovo segretario cittadino del PD

BUTERA. Nuovo segretario cittadino per il Pd. Si tratta dell’avv. Rocco La Placa che ha preso il posto di Rita Garufo. Quest’ultima ha dovuto rinunciare all’incarico assunto qualche mese fa per ragioni di carattere lavorativo che la porteranno ad essere impegnata fuori dalla Sicilia e a non poter pertanto dare il proprio contributo politico alla causa del Pd buterese.

Il nuovo segretario cittadino, oltre che professionista stimato ed apprezzato, è stato anche componente del direttivo locale e da anni è esponente del Pd buterese. E’ stato lo stesso segretario uscente a indicare il nome e la persona di La Placa che, a sua volta, è stato accolto e votato dall’assemblea cittadina. Un’elezione dunque all’insegna della fiducia, ma anche della continuità. Una volta definita la sua elezione, quanto prima lo stesso neo segretario metterà a punto la composizione della sua segreteria.

Il neo segretario del Pd cittadino ha inteso, da subito, ringraziare la segretaria uscente per il suo impegno e per aver fatto il suo nome al fine di guidare il Pd locale. Nel contempo ha anche ribadito senza mezzi termini il sostegno della segreteria cittadina al progetto politico amministrativo del sindaco Giovanni Zuccalà.