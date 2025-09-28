Associazione Rita Atria: “Che ruolo ha il Muos di Niscemi in guerra a Gaza?”

L’associazione “Rita Atria” alla luce del conflitto nell’area di Gaza, chiede al governo italiano di verificare in che modo “le parabole e le infrastrutture del Muos di Niscemi stiano supportando operazioni militari attive e di rendere pubbliche le informazioni essenziali sulle attività svolte, nel rispetto della sicurezza nazionale ma anche del diritto dei cittadini e delle istituzioni democratiche ad essere informati”. Il Mobile user objective system, che si trova a Niscemi (Caltanissetta) è un sistema di comunicazioni satellitari ad alta frequenza e a banda stretta degli Stati Uniti, progettato per fornire comunicazioni sicure e ad alta velocità per le forze militari in movimento. L’associazione chiede che venga chiarito “se l’utilizzo della base sia coerente con gli accordi bilaterali vigenti e con gli obblighi costituzionali dell’Italia, che non consentono l’uso del territorio nazionale per azioni di guerra senza previa deliberazione parlamentare”. (ANSA).