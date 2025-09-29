Ascensore precipitato al Sant’Elia di Caltanissetta, la Procura apre un’indagine

Aperta un’indagine contro ignoti dalla Procura di Caltanissetta per il reato di lesioni personali colpose a seguito dell’incidente avvenuto lo scorso sabato pomeriggio 27 settembre che ha coinvolto un ascensore dell’ospedale Sant’Elia e in cui è rimasta ferita una dipendente dell’ASP, riportando fratture di tibia e perone e nei prossimi giorni verrà sottoposta a intervento chirurgico. La donna, soccorsa dai Vigili del Fuoco, avrebbe dovuto spostarsi dal quarto all’ottavo piano, ma probabilmente a causa di un guasto tecnico l’ascensore è precipitato al piano meno uno. L’incidente ha avuto conseguenze anche sugli altri piani poiché il cedimento ha provocato danni strutturali e lesioni alle aree inferiori attraversate dall’ascensore. A condurre le indagini la Polizia di Caltanissetta che sta ricostruendo le dinamiche dell’accaduto. Verificate le responsabilità il direttore generale dell’ASP di Caltanissetta ha affermato che l’azienda sanitaria valuterà se rescindere il contratto con la ditta di manutenzione. Il sindaco di Caltanissetta, nel pomeriggio di ieri, ha fatto visita alla lavoratrice rimasta ferita sottolineando l’urgenza di fare chiarezza sulle cause dell’accaduto, chiedendo all’ASP e agli organi competenti di accertare rapidamente le responsabilità e di garantire la massima sicurezza per operatori e cittadini.