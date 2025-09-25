Armato di coltello tenta una rapina in una macelleria nel Catanese, poliziotto lo disarma e lo arresta

Ha fatto irruzione in una macelleria del centro armato di coltello e con il volto travisato da un passamontagna con l’obiettivo di arraffare l’incasso della giornata. L’uomo, un paternese di 38 anni, ha puntato il coltello contro il cassiere per farsi consegnare il denaro, ma, proprio in quegli istanti, si trovava in fila alla cassa un ispettore di polizia del commissariato di Adrano, nel Catanese, che, libero dal servizio, stava ultimando alcuni acquisti e non ci ha pensato due volte a intervenire: ha afferrato la mano del rapinatore, riuscendo subito a disarmarlo e a recuperare il coltello. Colto di sorpresa, il pregiudicato paternese, già noto per reati contro la persona e il patrimonio, in una prima fase ha tentato di opporsi al punto da cadere a terra trascinando con sé il poliziotto, che però non ha mai mollato la presa. Nonostante l’ispettore si fosse piu’ volte qualificato, intimandogli di fermarsi, il rapinatore ha tentato in tutti i modi di divincolarsi e ha anche cercato di colpirlo con un barattolo di vetro rotto, raccolto per terra. Dal canto suo, il poliziotto e’ riuscito a schivare tutti i colpi, continuando a bloccare l’uomo che, in modo energico, continuava ad opporsi e a minacciare i clienti presenti in quel momento, tra cui due bambine, brandendo frammenti di vetro. Per tutelare le persone presenti all’interno dell’attivita’ commerciale, il poliziotto ha cercato di riportare la situazione alla calma, riferendo all’uomo che lo avrebbe lasciato andare se avesse gettato via il barattolo di vetro rotto senza fare del male a nessuno. A quel punto, il rapinatore si e’ diretto verso l’uscita fuggendo tra le vie del centro di Paterno’. Nonostante le lesioni riportate durante la colluttazione, il poliziotto l’ha rincorso all’esterno e, in una manciata di metri, lo ha raggiunto, afferrandolo alle spalle con forza e bloccandolo definitivamente. Una volta fermato il 38enne, il poliziotto ha subito dato l’allarme ai colleghi in servizio, richiedendo l’intervento della volante del Commissariato di Adrano. Il 38enne e’ stato arrestato per tentata rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e gli e’ stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.