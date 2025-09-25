Acqua non potabile da oltre 10 giorni a Mazzarino, il sindaco Faraci chiede a Caltaqua riduzione delle tariffe e misure compensative

Mazzarino. Da oltre dieci giorni i cittadini di Mazzarino sono costretti a non utilizzare l’acqua distribuita da Caltaqua per scopi alimentari, a causa di valori batteriologici superiori ai limiti di legge.

Il protrarsi di questa condizione sta provocando pesanti disagi alla popolazione, costretta a sostenere spese aggiuntive per l’acquisto di acqua potabile per bere e cucinare.

Il Sindaco Domenico Faraci evidenzia che, una volta ripristinata la potabilità, le famiglie dovranno anche svuotare e disinfettare serbatoi, vasche e cisterne, con ulteriori costi a carico dei cittadini, già gravati da tariffe idriche elevate.

Per queste ragioni il primo cittadino ha inviato una formale richiesta a Caltaqua e al suo Direttore Generale affinché:

La prossima fattura idrica preveda una riduzione del 50% per il periodo di non potabilità. La società realizzi un’opera o un servizio a beneficio della comunità come compensazione per i disagi subiti.

“È doveroso – dichiara il Sindaco Faraci – che Caltaqua riconosca i disagi e gli oneri economici sostenuti dalla cittadinanza, adottando misure concrete a favore della nostra comunità.”

Il Comune di Mazzarino resta in attesa di un riscontro ufficiale da parte della società e continuerà a monitorare attentamente la situazione, informando costantemente la popolazione.