A Gela approvata mozione in Consiglio comunale per il riconoscimento dello Stato della Palestina

Sedici voti favorevoli e una sola astensione, quella del consigliere FdI Sara Cavallo, hanno permesso di varare la mozione, presentata per prima dal consigliere indipendente Grazia Cosentino, che è all’opposizione dell’amministrazione comunale. I consiglieri impegnano così l’amministrazione a inoltrare ufficialmente l’atto al governo Meloni, per il riconoscimento dello Stato palestinese.

“Oggi, bisogna stare dalla parte giusta della storia”, è stato detto nel corso del dibattito in aula. Il voto favorevole è arrivato pure da esponenti di centrodestra, all’opposizione della maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, schierata compatta a supporto dell’atto. (ANSA).