Siracusa. Leal: “Morti 4 cani per avvelenamento, presenteremo denuncia”

Quattro cani sono stati trovati morti da poche ore, con ogni probabilità avvelenati, ieri nel quartiere Pizzuta, a Siracusa. Lo denuncia L’associazione Lega Antivivisezionista, sezione di Siracusa, intervenuta sul luogo insieme all’associazione Balzoo. Oltre ai quattro animali uccisi, è stato rinvenuto un quinto cane in stato avanzato di decomposizione, “segno – dicono gli animalisti – che tali episodi non sono isolati nel siracusano ma si ripetono da tempo”. I corpi sono stati prelevati per eseguire le autopsie e identificare il tipo di veleno utilizzato. Laura Merlino, responsabile Leal Siracusa, annuncia il “deposito di una denuncia formale presso le autorità competenti e si appella agli inquirenti, chiedendo la ricerca dei responsabili e sollecita l’aiuto di eventuali testimoni per assicurare i colpevoli alla giustizia”. L’episodio si aggiunge a quello di ‘Timida’, la cagnolina trovata morta, legata e straziata sui binari. “Ogni gesto di violenza verso gli animali rappresenta un grave segnale di degrado umano e sociale. Invito la comunità a non restare indifferente e a collaborare con le associazioni e con i volontari per le sterilizzazioni e per monitorare i cani di quartiere”, commenta Roberto Brognano, responsabile Leal Maltrattamento e Randagismo.