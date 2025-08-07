Sicilia. Partecipate, Schifani: “Grazie al presidente Virgara per il lavoro svolto in Ast”

«Il presidente Virgara ha svolto un lavoro egregio nell’attuazione dell’indirizzo tracciato dal mio governo, volto al risanamento e al rilancio di Ast. Desidero ringraziarlo per il servizio svolto con dedizione nei confronti della società e della Regione e augurargli i migliori successi nei suoi futuri impegni personali e professionali. La Regione continuerà a vigilare affinché il percorso virtuoso avviato prosegua, a tutela degli utenti, dei lavoratori e di tutti gli stakeholder della partecipata regionale».

A dichiararlo è il presidente della Regione Renato Schifani, a seguito delle dimissioni del presidente del cda dell’Ast. Sotto la sua guida, infatti, sono stati raggiunti risultati significativi: il risanamento economico-finanziario attraverso l’approvazione del piano asseverato, la ricapitalizzazione della società, la trasformazione in house providing con l’avvio del servizio Tpl extraurbano, la chiusura positiva del bilancio 2024 e l’avvio del rinnovo del parco mezzi. Tutti obiettivi che rappresentano oggi un patrimonio concreto per il futuro dell’Ast e per i cittadini siciliani.

«La sua gestione, in uno dei momenti più delicati della storia dell’Ast – aggiunge l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino – ha rappresentato un passaggio fondamentale per la salvezza e il rilancio della partecipata regionale. Grazie alla sua determinazione, competenza e piena applicazione delle norme volute dal governo regionale, è stato possibile scongiurare il fallimento dell’azienda e restituirle una prospettiva industriale credibile e solida».

«Il servizio reso dal presidente Virgara in Ast ha consentito di scrivere una bellissima pagina di buona politica e di buona amministrazione – sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – resa possibile da una visione manageriale e da grande dedizione. Il rilancio dell’Ast consente di favorire la mobilità regionale e si integra con la gara del trasporto pubblico locale appena aggiudicata, in modo da offrire un servizio capillare, al passo con i tempi, per soddisfare le esigenze dell’utenza, soprattutto legate ai fondamentali collegamenti nel periodo scolastico».

