Sequestrati a Catania 45mila litri di carburante di contrabbando, 3 denunciati

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato un carico di 45.000 litri di gasolio per autotrazione nella zona industriale della città, denunciando all’Autorità Giudiziaria etnea 3 soggetti per contrabbando di prodotti petroliferi e ricettazione. In particolare, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, durante un’attività di servizio finalizzata ai controlli in materia di corretta applicazione delle imposte iva e accise sui prodotti energetici, hanno individuato un autoarticolato in transito nella Contrada etnea di Torre Allegra e che stava avanzando con grande difficoltà, verosimilmente per l’eccessivo peso del carico trasportato, desumibile dall’evidente pressione della motrice e del semirimorchio sulle gomme. L’insolita circostanza ha attirato l’attenzione dei militari che hanno fermato il mezzo per eseguire un controllo più approfondito, con la richiesta all’autista e all’altro occupante di esibire la documentazione di accompagnamento della merce trasportata. I documenti, in cui era dichiarato il trasporto caldaie e materiale fotovoltaico vario, riportavano tuttavia diverse incongruenze: la data era risalente a due mesi prima e il soggetto che avrebbe dovuto effettuare il trasporto è risultato diverso, così come il luogo di destinazione della merce, non compatibile con la presenza del mezzo nel Comune di Catania. Dopo un’accurata ispezione del mezzo, sono stati scoperte, nascoste dietro un carico di copertura di materiale elettronico, 45 cisterne cubiche da 1.000 litri ciascuna di gasolio per uso autotrazione. E’ scattato così il sequestro delle cisterne e del loro contenuto, e dell’automezzo su cui è stato occultato il carico. I due autotrasportatori e il rappresentante legale della società di trasporto sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i reati di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, aggravato dall’ingente quantità superiore a 10.000 chili, e ricettazione. Il sequestro operato dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria etnea. (ITALPRESS).