Scorci, sapori e storie: il bello di Caltanissetta in una rubrica tutta da leggere. il Fatto Nisseno racconta la città e le sue eccellenze

Raccontare Caltanissetta da un’altra prospettiva. È questo l’obiettivo della nuova rubrica estiva lanciata dal Fatto Nisseno, che per tutto il mese di agosto accompagnerà i lettori in un viaggio affascinante tra le bellezze — spesso trascurate o addirittura sconosciute — della nostra città. Un viaggio che non vuole essere soltanto un esercizio di memoria o di promozione turistica, ma un invito a riscoprire, a riappropriarsi, a meravigliarsi.

“Caltanissetta e le sue bellezze” nasce dalla consapevolezza che troppo spesso ci dimentichiamo del patrimonio che ci circonda. Passeggiamo frettolosamente tra piazze antiche, scorci pittoreschi, vicoli carichi di storia, senza fermarci a guardarli davvero. Abbiamo musei, chiese, strutture architettoniche di pregio, ma anche una tradizione gastronomica che sa parlare al palato e alla memoria. Eppure, quanto ne conosciamo davvero?

Con questa rubrica vogliamo raccontare il bello che abita Caltanissetta. Non solo i luoghi-simbolo, ma anche le gemme nascoste, gli angoli silenziosi, le storie che si intrecciano tra mura e sapori, tra arte e devozione, tra pietra e passione. Sarà un percorso che toccherà le eccellenze locali: dalla maestosità dei monumenti al calore delle botteghe, dalle testimonianze artistiche ai piccoli tesori della tradizione culinaria.

Ci auguriamo che questo cammino sia utile non solo a chi Caltanissetta la vive ogni giorno, ma anche a chi la incontra per la prima volta, magari da turista, e cerca nel Fatto Nisseno uno strumento per orientarsi, per conoscere, per lasciarsi ispirare. Perché spesso, per scoprire il mondo, basta iniziare a guardare meglio il posto da cui si parte.

E chiediamo anche a voi, lettori, di condividere il più possibile questi racconti. Aiutateci a diffondere il bello, a valorizzare ciò che ci appartiene, a far conoscere — dentro e fuori Caltanissetta — una città che merita di essere raccontata, amata e riscoperta.