Scontro tra due auto in galleria ad Avola, due feriti

Incidente stradale nella galleria della circonvallazione di Avola, nel Siracusano: due autovetture, con a bordo solo i conducenti, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Violentissimo l’impatto: i vigili del fuoco di Noto sono intervenuti insieme agli agenti della polizia municipale. Un conducente è stato trasferito con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania, mentre l’altro in ambulanza all’ospedale di Avola. (ANSA).