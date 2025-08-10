“Ritrovo abituale di pregiudicati”, sospesa attività di una sala scommesse nel Catanese

La polizia di Catania ha sospeso temporaneamente l’attività di un centro scommesse nel territorio del comune di Acireale, nel Catanese, in quanto era diventata abituale ritrovo di pregiudicati. Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal questore di Catania. In occasione dei diversi controlli dei clienti presenti, effettuati in un significativo arco temporale, è emerso che “molti di loro avessero diversi precedenti per reati di particolare allarme sociale”. Infatti, scrive la polizia in una nota, “dalle verifiche nella banca dati in uso alle forze dell’ordine, è stato possibile accertare precedenti per associazione mafiosa, omicidio, estorsione, ricettazione, danneggiamento, rissa, nonché per reati predatori e in materia di stupefacenti”. Pertanto, sulla base di quanto rilevato, è stata disposta la chiusura dell’esercizio commerciale con l’apposizione dei sigilli per 7 giorni, secondo quanto previsto dall’art.100 del TULPS che consente al Questore la momentanea chiusura di un esercizio pubblico, abituale ritrovo di persone pregiudicate, per garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini. (ITALPRESS).