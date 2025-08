Manduca eletto presidente Sicindustria Caltanissetta, Scuvera(FdI): “Opportunità per rafforzare il dialogo tra imprese e istituzioni”

“Rivolgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro a Ignazio Manduca, eletto presidente di Sicindustria Caltanissetta, e a Valentina Melfa, che lo affiancherà nel ruolo di vicepresidente.” A dichiararlo è Totò Scuvera,

Deputato regionale di Fratelli d’Italia. “La loro elezione rappresenta un’opportunità importante per rafforzare il dialogo tra imprese e istituzioni e per offrire risposte concrete alle esigenze del tessuto produttivo del nostro territorio. Confido che questo nuovo assetto possa contribuire a costruire sinergie, valorizzare le competenze locali e creare le condizioni per trattenere i giovani talenti nella nostra terra.”