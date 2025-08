Focolaio di tubercolosi ad Alcamo, anche bambina di 11 mesi

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani comunica che, a seguito della segnalazione di un caso confermato di tubercolosi polmonare nel Comune di Alcamo, sono state attivate tempestivamente tutte le misure previste per l’identificazione, il tracciamento e la gestione dei contatti a rischio. Ad oggi, complessivamente, i casi accertati di tubercolosi attiva sono quattro, di cui due adulti e due minori (tra cui una bambina di undici mesi). Tutti sono stati sottoposti a terapia e presi in carico dalle strutture competenti. Il caso indice, notificato il 6 giugno 2025, riguarda un soggetto residente ad Alcamo, successivamente ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “P. Giaccone” di Palermo. Il paziente ha iniziato la terapia antitubercolare ed è stato dimesso il 12 giugno. Durante l’indagine epidemiologica sono stati individuati 24 contatti stretti. Di questi, 5 persone sono risultate positive al test Mantoux e 7 al test Quantiferon. L’Asp di Trapani sottolinea che “la situazione è attualmente sotto controllo”. I soggetti con test negativi verranno rivalutati nei tempi stabiliti per garantire un monitoraggio completo.