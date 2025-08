Federconsumatori Caltanissetta, partecipato il convegno “Energia condivisa: il potere delle comunità”

Lo scorso 31 luglio, nella Sala Borsellino del Comune di San Cataldo e alla presenza di un nutrito gruppo di cittadini e dell’amministrazione comunale, si è tenuto il convegno dal titolo Energia Condivisa: Il potere delle Comunità che ha trattato, con lo scopo di accendere i riflettori, una tematica molto rilevante quale quella delle Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.) e delle Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali C.E.R.S. Il convegno ha sancito la chiusura dell’attività relativa al progetto finanziato dal bando della Democrazia Partecipata del Comune di San Cataldo per l’anno 2024 avente come scopo quello di sensibilizzare la cittadinanza su temi quali la sostenibilità ambientale e la lotta alla povertà energetica. Alla presenza di importanti relatori quali il Prof. Daniele Menniti, Ordinario Sistemi Elettrici per l’Energia presso l’Università della Calabria nonché Presidente del Comitato tecnico Scientifico della Comunità Energetica Rinnovabile “Riviera dei Tramonti” sorta a Falerna (Cz), il Dott. Michelangelo Giansiracusa, Sindaco del Comune di Ferla (prima comunità energetica rinnovabile siciliana) nonché presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Dott. Luca Varotto rappresentante di Ènostra prima COOPERATIVA ENERGETICA in Italia e Riccardo Troisi, ricercatore dell’università di Tor Vergata che collabora con Next – Nuova Economia per Tutti, realtà consistente in una rete di Associazioni e di Organizzazioni che vuole rendere l’economia veramente per tutti, perseguendo una Sostenibilità integrale, il convegno ha posto l’attenzione sul tema delle comunità energetiche rinnovabili con lo scopo fattivo di risparmiare in bolletta e contestualmente fare del bene all’ambiente. Il progetto sviluppato da gennaio a giugno 2025 si è suddiviso in due distinti parti: la prima consistente nella realizzazione di una serie di convegni tematici svolti a sensibilizzare gli utenti su argomenti quali l’efficienza energetica nelle abitazioni dando consigli e indicazioni su come migliorarla, incentivi fiscali per gli interventi di riqualificazione, strategie per ridurre i consumi e abbattere gli sprechi, tutela dell’ambiente e scelte sostenibili, razionalizzazione dell’uso dell’energia; la seconda nell’istituzione di un vero e proprio sportello fisico in grado di dare consulenza energetica ai cittadini rendendoli edotti sulla tipologia di consumi mirando a ridurre lo spreco e porre le basi per la costituzione di nuove comunità sul territorio siciliano. Il convegno è stato moderato dal presidente della Federconsumatori Caltanissetta – Aps, Avv. Michele Scarlata il quale commenta: “ vedere tanta gente il 31 di luglio ad un convegno con tematiche così importanti ma oggettivamente molto tecniche è sintomatico dell’attenzione che il cittadino sancataldese ha su temi importanti quali sostenibilità ambientale e caro bollette; l’auspicio è che sia solo l’incipit per la costituzione di tante comunità energetiche rinnovabili sul nostro territorio”. L’iniziativa progettuale svolta alla presenza del presidente della Federconsumatori Sicilia Alfio La Rosa si inserisce nella serie di eventi calendarizzati all’interno del progetto “Consumatori Illuminati” che non è solo un progetto: è l’inizio di un percorso condiviso verso un futuro più equo, sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Il progetto, promosso da Federconsumatori, Adusbef e Next e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nasce con l’obiettivo di fornire ai cittadini gli strumenti utili e necessari per orientarsi con consapevolezza nelle loro scelte in ambito energetico improntandole alla sostenibilità e al risparmio. Oggi più che mai, con l’aumento dei costi dell’energia a cui abbiamo assistito negli ultimi anni e la fine del mercato tutelato, ci troviamo davanti a sfide concrete che riguardano tutti noi. Per affrontarle abbiamo bisogno di conoscenze, informazioni chiare e affidabili e di una rete di supporto che ci accompagni nelle decisioni quotidiane. Tutto ciò testimonia la grande attenzione e sensibilizzazione sugli argomenti della sostenibilità energetica che da sempre Federconsumatori promuove nelle sedi opportune.