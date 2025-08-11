Etna, interrotto flusso lavico da nuova bocca effusiva

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, in una nota comunica che “in seguito ai rilievi di campagna effettuati in mattinata il flusso lavico non è più alimentato” dopo l’apertura ieri di una nuova bocca effusiva sull’Etna. “Tale attività era già in forte decremento nella tarda serata di ieri – spiega la nota – Continua l’attività stromboliana al cratere di Sud Est con lancio di balistici che ricadono all’interno dell’orlo craterico e questa attività è accompagnata da una discontinua emissione di cenere che si disperde velocemente in area sommitale. Il tremore vulcanico si è mantenuto nella fascia dei valori medi e le localizzazioni delle sorgenti risultano in una zona compresa tra il cratere di Nord Est e il cratere Voragine ad una quota di circa 2800 metri. Nel corso delle ultime ore, i dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non hanno mostrato variazioni significative”. (ANSA).