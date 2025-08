Caltanissetta. Tutela della Collina di Sant’Anna e dei beni culturali, depositata mozione dal consigliere Gambino

La referente del gruppo territoriale M5S di Caltanissetta attraverso una nota interviene in merito alla tutela e alla valorizzazione della Collina di Sant’Anna. D seguito la nota.

Durante l’ultima assemblea del gruppo territoriale del M5S locale, tenutasi il 25 luglio sul tema “ Antenna” è emersa la proposta, da parte di alcuni iscritti, di una mozione finalizzata alla tutela e valorizzazione della Collina di Sant’Anna, luogo di rilevante interesse storico, archeologico e paesaggistico, che è stata depositata stamane dal nostro Consigliere Comunale Roberto Gambino.

La proposta nasce dalla necessità di proteggere l’area, in seguito all’abbattimento dell’antenna, e di destinarla a usi collettivi compatibili con il suo valore culturale. Gli studi archeologici hanno infatti documentato la presenza di reperti risalenti all’Eneolitico ed una necropoli a grotticelle risalente all’Età del Bronzo, confermando l’importanza del sito.

La mozione impegna l’Amministrazione comunale su diversi temi, interconnessi tra loro per il rilancio del settore culturale,

per l’autonomia gestionale e scientifica dei musei regionali, il rispetto delle normative che valorizzano la figura dell’archeologo, la corretta composizione dei comitati tecnico-scientifici dei parchi archeologici.

«La Collina di Sant’Anna rappresenta un patrimonio da tutelare e valorizzare – ha dichiarato il consigliere Gambino –. Con questa mozione chiediamo un impegno concreto per fermare il degrado e restituire questo luogo alla comunità nel rispetto della sua storia. Chiediamo anche di intervenire per la tutela dell’intero patrimonio culturale del nostro territorio».