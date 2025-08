Caltanissetta. Picchia la moglie, arrestato 80enne: le indagini avviate dopo il ricovero della donna in ospedale

E’ stato arrestato dai carabinieri, e condotto in carcere, un 80enne di Caltanissetta accusato di avere picchiato violentemente la moglie, di 67 anni. Nei confronti dell’uomo è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura nissena che ipotizza i reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. L’uomo è assistito dall’avvocato Massimiliano Bellini. Le indagini erano state avviate dai carabinieri dopo l’arrivo della donna, la sera del 18 luglio, al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia con il corpo ricoperto di ematomi. La 67enne, come riscontrato dai medici, era stata picchiata e a quanto pare in passato aveva subito altre violenze e umiliazioni. La donna, alla quale sono state diagnosticate la frattura delle costole, ematomi al volto, alla nuca, sulle gambe e sulle braccia, presentava infatti anche vecchi traumi, ma non aveva mai denunciato il marito. Denuncia che invece ha deciso di fare la sera del ricovero quando ha raccontato tutto ai carabinieri intervenuti nel pronto soccorso. La donna aveva avuto una prognosi di oltre 30 giorni. (ANSA).