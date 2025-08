Caltanissetta. Nuova pista ciclabile, lavori in anticipo rispetto alle previsioni: il cronoprogramma dei prossimi interventi

Proseguono i lavori nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana che prevede la realizzazione di un percorso ciclabile di 26 km all’interno del centro abitato di Caltanissetta

In anticipo rispetto alla tabella di marcia le operazioni di ripristino della pavimentazione stradale che in queste settimane stanno interessando la città di Caltanissetta.

Prosegue a pieno ritmo, infatti, il progetto di rigenerazione urbana, finanziato dall’Unione Europea grazie allo strumento NextGenerationEU integrato dal PNRR, che prevede la realizzazione di una percorso ciclabile che attraverserà per 26 km il centro urbano del capoluogo nisseno.

La Direzione III – Urbanistica e Mobilità del Comune di Caltanissetta ha confermato che gli interventi stanno proseguendo con estrema celerità, al punto da poter ipotizzare una conclusione anticipata dei lavori di scarifica e bitumatura rispetto al programma precedentemente diramato.

I suddetti interventi, infatti, sono già stati ultimati per quanto riguarda gran parte delle strade interessate e il processo di scarifica e bitumatura dovrebbe chiudersi nella prima settimana di settembre.

“Ringrazio l’impresa affidataria e gli uffici comunali competenti per la professionalità e l’efficienza con cui stanno concretizzando un intervento destinato a riqualificare le nostre strade – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto.

Se i lavori procederanno con la stessa regolarità, consegneremo ai cittadini con qualche settimana di anticipo una viabilità più sicura. La nostra priorità, in ogni caso, è stata e continuerà ad essere quella di dare precedenza alle vie interessate dal flusso degli studenti durante le attività didattiche, così da ultimare gli interventi nei pressi delle edifici scolastici prima dell’inizio delle lezioni, evitando in questo modo di congestionare il traffico correlato”.

Nel corso della giornata di ieri, lunedì 4 agosto, è stata portata a termine l’asfaltatura di via Salvo d’Acquisto, mentre sono in corso gli interventi in via Filippo Turati, via Padre Pio da Pietrelcina e nelle arterie limitrofe, che dovrebbero concludersi entro venerdì 8 agosto.

Dopo le operazioni relative a questo tratto, i lavori saranno sospesi e ripartiranno lunedì 25 agosto.

Di seguito riportiamo il cronoprogramma dei prossimi interventi di scarifica e bitumatura:

01/08/2025 (in corso) – 08/08/2025

VI Tratto: Via Fra Giarratana,Via Salvo D’Acquisto, Via Turati, Via Moncada Luisa, Via Padre Pio da Pietralcina, Via Gregorio XVI (da Via Padre Pio da Pietralcina ad incrocio con Via Cardinale V. Afasciana), Via Cardinale V. Afasciana (tratto compreso tra Via Gregorio XVI e Via Padre Angelico Lipani),Via Padre Angelico Lipani, Via Don Giovanni Minzoni.

25/08/2025 – 29/08/2025

VII Tratto: Via Malta (tratto da Viale Sicilia fino ad incrocio con Viale della Regione), Viale Sicilia, Via delle Calcare, Via Giorgio La Pira.

29/08/2025 – 05/09/2025

VIII Tratto: Via Antonino Guastaferro, Via Leone XIII, Via Catania.

Via Messina, Via Redentore (tratto compreso tra Via Messina e Via Maddalena Calafato), Via Maddalena Calafato e Via Regina Elena non saranno interessate dai lavori di bitumatura in quanto la corsia ciclabile sarà tracciata direttamente sul basolato.

Si precisa che la tracciatura della segnaletica orizzontale e del percorso ciclabile farà parte di una fase successiva e che il suddetto calendario degli interventi potrebbe subire delle variazioni in virtù di eventuali sopraggiunte necessità o imprevisti relativi all’efficiente esecuzione dei lavori.