Caltanissetta. Concorso “Memorie e Mestieri”, selezionati gli elaborati degli studenti: a settembre la cerimonia di premiazione



La Commissione ha valutato i disegni, le foto e i video degli studenti che hanno partecipato al concorso dedicato alla Real Maestranza. Dopo l’inizio dell’anno scolastico verranno consegnati i buoni acquisto

La scorsa settimana si è riunita la Commissione di valutazione del concorso “Memorie e Mestieri: La Real Maestranza nel Cuore di Caltanissetta”, promosso dall’Assessorato all’Identità Nissena del Comune di Caltanissetta, in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna – Ufficio V dell’USR Sicilia.

La Commissione, composta dall’assessore all’Identità Nissena, Pier Paolo Olivo, dalla funzionaria dell’Ambito Territoriale, Patrizia Saporito, e dal presidente della Real Maestranza, Luigi Fiocco, ha attentamente visionato e valutato gli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della città, decretando i vincitori delle tre sezioni previste dal bando: Disegno, Fotografia e Video.

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà nel mese di settembre, subito dopo l’inizio del nuovo anno scolastico, presso il Foyer del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. In quella sede verranno consegnati i premi ai vincitori, consistenti in buoni acquisto da utilizzare presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

“Sono profondamente soddisfatto per la riuscita di questo primo concorso – dichiara l’assessore Pier Paolo Olivo – che ha visto una partecipazione entusiasta e consapevole da parte degli studenti e delle scuole. Ringrazio il Provveditorato agli Studi, oggi Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna – Ufficio V dell’USR Sicilia, per la collaborazione costante, e tutti gli istituti scolastici che hanno creduto nel valore educativo e culturale dell’iniziativa. La Real Maestranza è un patrimonio di inestimabile valore, simbolo della nostra storia, del lavoro e dell’identità collettiva. È nostro dovere trasmettere questo patrimonio alle nuove generazioni, affinché ne comprendano il significato profondo e ne diventino custodi nel futuro”.

Il Comune di Caltanissetta comunicherà nei prossimi giorni tramite i propri canali istituzionali data e orario della cerimonia di premiazione, che sarà aperta al pubblico scolastico e cittadino.