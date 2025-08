Auto della polizia in fiamme in viale Regione Siciliana a Palermo, due agenti in ospedale

Un’auto della polizia di Palermo ha preso fuoco mentre attraversava viale Regione Siciliana. La vettura è stata avvolta dalle fiamme e danneggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e personale del 118 che hanno soccorso i due agenti che sono stati condotti in ospedale. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e lo spegnimento del rogo. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato l’incendio. (ANSA).