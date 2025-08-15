Accoltella autista di un bus nel Siracusano, fermato 31enne

Un fermo di indiziato di delitto e’ stato eseguito dai poliziotti del commissariato di Priolo Gargallo e delle Volanti di Siracusa nei confronti di un uomo di 31 anni, residente a Priolo, accusato di tentato omicidio. Per motivi ancora al vaglio degli investigatori, nel pomeriggio di ieri, ha accoltellato un autista di un autobus di linea in servizio a Priolo Gargallo. Individuato a seguito delle immediate indagini svolte dagli investigatori del ommissariato, e’ stato condotto in carcere. La vittima, curata dai sanitari del pronto soccorso, ha riportato una prognosi di quindici giorni per una ferita lacero-contusa alla gamba sinistra.cUn grosso coltello da cucinace’ stato rinvenuto e sequestrato dagli inquirenti. (AGI)