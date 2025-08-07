Abitazioni trasformate in un deposito per la droga, arrestati a Catania

Avevano trasformato le loro abitazioni in un deposito dove nascondere la droga, ma sono stati scoperti e arrestati dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Durante un posto di controllo, gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, impegnati nel pattugliamento del quartiere Cibali, hanno notato un suv sospetto, con a bordo due uomini, e, quindi, hanno deciso di fermare il mezzo per procedere ad un controllo. Non appena si sono avvicinati al suv, gli agenti sono stati investiti da un forte e inconfondibile odore di marijuana. Pensando di poter essere scoperto, uno dei due, un 28enne siracusano, nel tentativo di raggirare i poliziotti, ha consegnato spontaneamente una bustina di 5,5 grammi di marijuana, tirandola fuori dalla tasca destra dei suoi pantaloncini. Ma gli agenti non si sono fatti ingannare dall’apparente collaborazione, e, ritenendo che i due potessero aver nascosto altra droga nell’auto, hanno chiesto l’intervento di una seconda pattuglia che dopo qualche minuto è giunta sul posto. La perquisizione del 28enne ha consentito di trovare, nascosti nei suoi pantaloncini, un’altra bustina di marijuana del peso di 8,07 grammi, un involucro in cellophane contenente hashish di 51,03 grammi e un involucro con all’interno altra marijuana del peso 10,48 grammi. L’altro uomo, un 38enne catanese, invece, è stato trovato in possesso di numerose banconote di vario taglio, per un ammontare di 95 euro, custodite all’interno di un marsupio pieno di tracce e rimasugli di marijuana. L’uomo aveva con sé anche un portafoglio con altri 215 euro, di cui non riusciva a giustificare la provenienza. Appena giunti a casa del 38enne, lo stesso ha consegnato spontaneamente un involucro di plastica contenete 34,95 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione, conservati in un cassetto della scrivania in camera da letto. Nella stessa stanza, nascosta dentro un armadio, gli agenti hanno trovato ulteriori 11,18 grammi di marijuana. Tutta la sostanza stupefacente e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro. Nell’appartamento del 28enne, sono stati trovati sette involucri con all’interno marijuana, per un peso complessivo di 522 grammi, 3650 euro, in banconote da 50 euro, che sono risultati contraffatti. I poliziotti hanno arrestato i due uomini e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, li hanno sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, presso le rispettive abitazioni, in attesa giudizio direttissimo. (ITALPRESS).