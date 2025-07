Vietnam, si rovescia battello turistico con 53 persone a bordo: almeno 28 i morti

(Adnkronos) – Almeno 28 persone sono morte e decine di altre risultano disperse dopo che un'imbarcazione turistica con a bordo oltre 50 persone si è capovolta nella baia di Ha Long, in Vietnam. Lo riportano i media statali. "Nel pomeriggio, l'imbarcazione turistica Wonder Sea, con a bordo 53 persone, si è capovolta. Le guardie di frontiera hanno tratto in salvo 11 persone e recuperato 28 corpi", riporta il sito di notizie VnExpress. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)