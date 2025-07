Usa, sparatoria in un college del New Mexico: un morto, il killer è in fuga

(Adnkronos) – Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta oggi, venerdì in un complesso di dormitori dell'Università del New Mexico. La polizia del campus ha ricevuto una segnalazione di colpi d'arma da fuoco esplosi a 'Casas del Rio', uno dei centri che ospitano gli alloggi per gli studenti, e ha soccorso due persone con ferite da arma da fuoco. Una è stata dichiarata morta e l'altra ha riportato ferite non mortali. "In via precauzionale, l'università ha chiuso il suo campus centrale di Albuquerque", ha dichiarato l'istituto in una nota. Secondo l'università, come riporta Nbc News, il sospettato è ancora in libertà e potrebbe trovarsi ancora nel campus. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)