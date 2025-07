Treviso, scontro frontale tra due auto: 6 feriti, due sono gravi

(Adnkronos) –

Grave incidente stradale frontale tra due auto a Breda di Piave, in provincia di Treviso. Secondo i primi accertamenti, in via Argine Piave una Mercedes con a bordo una coppia avrebbe invaso la corsia opposta, per cause in corso di accertamento, andando a scontrarsi frontalmente con un’altra auto sulla quale viaggiava una famiglia composta da quattro persone. Tutte le persone coinvolte, di età compresa tra i 30 e i 55 anni, sono rimaste ferite e sono state trasportate presso diversi ospedali della zona. Due dei feriti versano in gravi condizioni, uno dei quali è stato elitrasportato all’ospedale di Treviso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)