Teatro Margherita, l’Amministrazione prende le distanze da iniziative unilaterali: «Non tollerabili comportamenti arroganti e lesivi del corretto rapporto con l’Ente»

In merito alla pubblicazione non autorizzata di un cartellone teatrale da parte del direttore artistico del Teatro Stabile Nisseno, Giuseppe Speciale sul suo profilo Facebook, l’Amministrazione comunale di Caltanissetta chiarisce la propria posizione. Di seguito il comunicato ufficiale.

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta stigmatizza fermamente il comportamento tenuto dal Sig. Giuseppe Speciale, direttore artistico del Teatro Stabile Nisseno, in merito alla divulgazione non autorizzata di un programma di spettacoli presso il Teatro Margherita.

Come formalmente comunicato con nota ufficiale a firma dell’Ufficio Cultura – Direzione VII del Comune, trasmessa via PEC, era stato espressamente richiesto alla suddetta associazione di non divulgare locandine o manifesti prima della definizione del cartellone istituzionale della stagione teatrale comunale, attualmente in fase di organizzazione da parte dell’assessore alla Cultura Giovanna Candura.

Nella comunicazione si specificava che «questa Amministrazione sta attualmente lavorando alla programmazione della propria stagione teatrale e, per tale motivo, necessita di mantenere al momento la disponibilità degli spazi e delle date per la definizione del proprio calendario». Pertanto – si legge nella nota – «non è in grado di garantire la disponibilità delle date richieste per la realizzazione della rassegna teatrale da voi organizzata, in quanto è in attesa della programmazione di questo Ente».

La presa di posizione dell’Ente già alcune settimane fa, quando il sig. Speciale aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook una locandina riferita a una sua rassegna teatrale. Tale materiale grafico, riportando impropriamente il logo ufficiale del Teatro Margherita – simbolo di pertinenza comunale – aveva generato equivoci tra i cittadini, facendo erroneamente intendere che si trattasse di un’iniziativa promossa o patrocinata dal Comune.

Per questo motivo, la nuova pubblicazione avvenuta nelle scorse ore, sempre sul profilo Facebook del Sig. Speciale, con un cartellone recante date non autorizzate, rappresenta un atto inaccettabile, che disattende quanto stabilito dagli uffici comunali.

Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il calendario della rassegna nazionale promossa dal Comune. Proprio per questo, è necessario che ogni programmazione segua un criterio ordinato e trasparente, nel quale la priorità, per ragioni organizzative e di coerenza gestionale, spetti all’Amministrazione comunale stessa.

Inoltre, si precisa che oltre alla stagione teatrale nazionale in via di costruzione, il calendario delle disponibilità è attualmente vincolato anche allo studio e all’avvio di ulteriori progetti culturali, artistici, ludici e istituzionali che il Comune ha intenzione di intraprendere.

L’Amministrazione Comunale di Caltanissetta