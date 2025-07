Siracusa, Ternullo(FI): “Buon lavoro al nuovo Prefetto Chiara Armenia, grazie all’uscente Signer”

“Desidero esprimere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Prefetto di Siracusa, dottoressa Chiara Armenia, che si appresta a guidare la nostra provincia dopo la positiva esperienza a Caltanissetta. Il suo ritorno a Siracusa, dove ha già maturato conoscenze importanti del territorio, rappresenta un segnale di continuità istituzionale e un’occasione preziosa per rafforzare il dialogo tra le istituzioni e la comunità siracusana”. Lo afferma la senatrice siracusana di Forza Italia, Daniela Ternullo. «Allo stesso tempo – prosegue la senatrice – rivolgo un sentito ringraziamento al Prefetto Giovanni Signer, per l’attenzione e la dedizione che ha riservato in questi mesi alla nostra provincia. La sua professionalità e il suo equilibrio sono stati preziosi per affrontare le delicate questioni che hanno interessato il nostro territorio, a partire dal tema della sicurezza e della gestione dell’ordine pubblico». «Sono certa – conclude Ternullo – che la collaborazione tra il nuovo Prefetto e tutti i livelli istituzionali, a partire dai rappresentanti nazionali e locali, possa tradursi in risposte efficaci alle esigenze dei cittadini. Siracusa ha bisogno di istituzioni solide, presenti e capaci di ascoltare. In questo senso garantisco, come sempre, la mia piena disponibilità e il massimo impegno».