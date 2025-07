Sicilia, Lorefice(M5S): “700 roghi in 48 ore, denunciate chi brucia la nostra terra”

“Quasi 700 incendi in 48 ore in Sicilia. Un dato drammatico, con molti roghi di natura dolosa, che impongono una risposta immediata e coordinata da parte dello Stato, sia a livello nazionale che locale. Invito ogni cittadino a segnalare tempestivamente, anche attraverso di me, chiunque commetta questi atti ignobili. Non possiamo permettere che la Sicilia continui a bruciare, e ancor meno abituarci a questa delinquenza reiterata.”

Lo dichiara in una nota il senatore Pietro Lorefice (M5S), Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo del Movimento 5 Stelle nella Commissione Bicamerale d’inchiesta sulle Ecomafie.