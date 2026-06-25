Magnifica Humanitas: la trilogia di Francesco Guadagnuolo dialoga con la valutazione etica della Santa Sede sull’IA

Nel quadro aperto dall’Enciclica del 25 maggio 2026 e dall’intervento della Santa Sede all’ONU del 19 giugno 2026, la trilogia dell’artista e Ambasciatore di Pace UPF emerge come contributo culturale centrale nel dibattito globale sull’IA

Nel giro di poche settimane, due interventi della Santa Sede hanno ridisegnato il perimetro etico entro cui la comunità internazionale è chiamata a interrogarsi sull’intelligenza artificiale. L’Enciclica Magnifica Humanitas del 25 maggio 2026 ha offerto una visione teologica della dignità dell’uomo nell’era digitale, mentre il successivo intervento della Delegazione vaticana all’ONU, il 19 giugno 2026, ha richiamato con forza la responsabilità globale nell’uso delle tecnologie emergenti. In questo scenario, la trilogia “Magnifica Humanitas” di Francesco Guadagnuolo non si limita a rispecchiare il dibattito: lo interpreta, lo amplia, lo trasfigura. L’opera diventa un luogo simbolico in cui la riflessione teologica, la tensione etica e la fragilità dell’umano trovano una forma visiva capace di parlare al nostro tempo.

Il contesto ecclesiale e internazionale

Il 19 giugno 2026, durante un dialogo interattivo presso le Nazioni Unite di New York, la Delegazione della Santa Sede ha richiamato la comunità internazionale alla responsabilità nell’uso dell’intelligenza artificiale. “La tecnologia non è mai neutrale”, hanno affermato i rappresentanti vaticani, sottolineando che ogni sistema incorpora scelte etiche e visioni dell’uomo. Il giorno successivo, 20 giugno, Vatican News (testata giornalistica e portale multimediale ufficiale della Santa Sede) ha diffuso l’intervento a firma di Daniele Piccini, evidenziando la necessità di una governance globale dell’IA fondata sul discernimento etico.







Queste parole arrivano a un mese dalla pubblicazione dell’Enciclica “Magnifica Humanitas”, promulgata da Papa Leone XIV il 25 maggio 2026, un testo che ha già orientato il dibattito internazionale sulla dignità dell’uomo nell’era digitale.

La trilogia come teologia visiva dell’umano

In questo quadro, la trilogia Magnifica Humanitas di Francesco Guadagnuolo – pittore e scultore nominato Ambasciatore di Pace dall’Universal Peace Federation (UPF), ONG con status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale dell’ONU – assume un rilievo straordinario. Non è solo un ciclo pittorico: è una lettura simbolica e profetica delle tensioni che attraversano l’umanità nell’epoca dell’IA.

Tre quadri, tre soglie, tre rivelazioni: luce, ferita, riconciliazione. Il cuore simbolico dell’intero percorso è il dialogo – o il conflitto – tra Babele e Gerusalemme:

Babele: dispersione, confusione, tecnica che divide;

Gerusalemme: pace, comunione, luce che ricompone.

La trilogia è un viaggio dall’origine alla frattura, dalla frattura alla promessa.

I tre quadri

Humanitas Originaria – La luce che discende

Gerusalemme come archetipo: la città custodita dalla luce

Il primo quadro, La luce che discende (acrilico e collage su tela, 105 × 65 cm), è il sigillo inaugurale dell’intero ciclo. Nel cielo, veli di luce bianchi e perlacei scendono come membrane cosmiche: non fenomeni atmosferici ma strati del mistero, livelli della presenza divina. All’interno dei veli emergono croci orizzontali, integrate nella luce stessa: non simboli sovrapposti ma forme della grazia.

Sotto questo cielo, una Gerusalemme immersa nella nebbia: non oscurità, ma velo di misericordia.

Nella parte sottostante dell’opera, Guadagnuolo dissemina, sulle strade della città, croci ovunque, queste croci non sono monumenti: sono assenze che parlano, sono il peso della storia che l’umanità porta con sé.

Memoria dei caduti di tutte le guerre sono la prima allusione alla futura Babele. È una memoria non retorica, non celebrativa: è una ferita aperta nella storia umana come luogo di ferite, di dispersioni, di violenze.

Eppure, la luce discende. La grazia non evita la ferita: la attraversa.

Papa Leone XIV, nell’Enciclica Magnifica Humanitas, invita l’umanità a riconoscere la propria fragilità come luogo di rivelazione. Guadagnuolo risponde con un’immagine che non illustra il testo, ma lo interpreta: una teofania discreta, una rivelazione che non abbaglia ma accompagna, un cielo che non divide ma custodisce.

L’immagine diventa così un commento visivo all’Enciclica: la dignità dell’uomo non nasce dalla sua forza, ma dalla luce che lo attraversa.

Humanitas Ferita – La guida inattesa

Babele digitale: la ragazza, lo smartphone e il fiore

Nel secondo quadro, La ferita dell’uomo (arazzo e pittura, olio e acrilico, 110 × 50 cm), appare una figura inattesa: una ragazza contemporanea che tiene nella mano destra uno smartphone e nella sinistra un fiore bianco.

Lo smartphone è l’icona dell’IA diffusa; il fiore è la contro‑forza: la vita irriducibile a dato. La ragazza è l’allegoria dell’umanità ferita, sospesa tra:

la spinta tecnica, la velocità, la rete;

la radice naturale, la lentezza, la vita organica.

La postura della ragazza è un equilibrio instabile, come instabile è l’umanità che tenta di abitare un mondo in cui la tecnica cresce più rapidamente della coscienza.

In questi gesti, Guadagnuolo non celebra la tecnologia: la espone. La mostra come forza che guida, ma che può anche smarrire. L’uomo non può rinunciare alla tecnica, ma non può neppure rinunciare alla natura. Il quadro afferma che la riconciliazione non avverrà scegliendo tra AI e natura, ma tenendole insieme, senza che l’una divori l’altra.

Il quadro, nella sua struttura transrealista, evoca la Babele digitale contemporanea del XXI secolo: una rete globale che connette tutto e tutti, ma che può anche disperdere, confondere, frammentare.

Humanitas Riconciliata – L’orizzonte dorato

La nuova Gerusalemme: il pane della solidarietà

Il terzo quadro, “La Riconciliazione” (acrilico e collage su tela, 110 x 75 cm), è la risposta alla Babele digitale. Un orizzonte dorato e sospeso – un kairos, un tempo di rivelazione – avvolge la scena.

Al centro, il pane della solidarietà: non semplice alimento ma gesto etico e spirituale che ricompone la frattura. Il pane è:

memoria dell’umanità ferita che ha conosciuto la fame, la guerra, la dispersione (Babele);

profezia dell’umanità riconciliata che si riconosce nel volto dell’altro (Gerusalemme);

epifania della dignità condivisa che non si possiede ma si dona.

La parte alta dell’opera rappresenta la Gesuralemme cosmica avvolta dall’oro paradisiaco di Pace voluta da Dio. La sospensione nell’orizzonte non è indecisione: è attesa gravida di senso. È il tempo in cui la ferita non è cancellata ma illuminata. La luce non copre la frattura: la ricompone.

In questo quadro, Babele e Gerusalemme non sono più opposte: sono riconciliate. La dispersione trova un centro. La frattura trova una forma. La tecnica trova un limite. La natura trova una voce. L’uomo trova un volto.

Dal caos alla comunione

Perché la trilogia è oggi un contributo culturale decisivo

La trilogia di Guadagnuolo dialoga con tre eventi ravvicinati:

l’Enciclica Magnifica Humanitas (25 maggio 2026);

l’intervento della Santa Sede all’ONU (19 giugno 2026);

la diffusione mediatica del 20 giugno 2026.

In questo intreccio, l’opera diventa una teologia visiva dell’umano nell’era dell’IA. Una profezia che ricorda che l’uomo, anche nel tempo degli algoritmi, resta luogo di rivelazione: fragile e luminoso, sospeso tra Babele e Gerusalemme, tra dispersione e comunione, tra limite e grazia.