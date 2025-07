Sicilia, Anas: varati due cavalcavia lungo la SS 514 “Di Chiaramonte”

Anas comunica di aver effettuato due operazioni di varo di cavalcavia lungo la strada statale 514 “Di Chiaramonte”. I cavalcavia in oggetto, ubicati rispettivamente ai km 2,065 e 8,318 della SS 514, vengono denominati CV03 e CV06. Si tratta di due opere d’arte aventi la funzione di mantenere i collegamenti esistenti trasversali a seguito del raddoppio dell’itinerario Ragusa-Catania. Il CV03 è costituito da un’unica campata di 46,50 metri di lunghezza e la struttura portante dell’impalcato è costituita da 2 travi principali in acciaio corten a doppio T di altezza pari a 2200 millimetri e dal peso complessivo di 118 tonnellate. Il CV06 è costituito da un’unica campata di 48,50 metri di lunghezza e la struttura portante dell’impalcato è costituita da 2 travi principali in acciaio corten a doppio T di altezza pari a 2600 millimetri e dal peso complessivo di 150 tonnellate. Entrambi i vari appartengono al lotto 2 della Ragusa-Catania, in corso di esecuzione da parte dell’impresa ICM.